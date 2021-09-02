Установлены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство просвещения РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы в 2022-2023 учебном году. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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"Установить минимальное количество баллов Единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, подведомственных министерству просвещения Российской Федерации, на 2022-2023 учебный год согласно приложению к настоящему приказу", – говорится в документе.

Уточняется, что на ЕГЭ по русскому языку необходимо набрать 40 баллов, по математике – 39, по физике – 36, по обществознанию – 42, по истории – 35, по информатике – 40, по иностранному языку – 30, по литературе – 32, по биологии – 36, по географии – 40, а по химии – 36.

Также минпросвещения определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педагогические вузы.

"С апреля 2020 года педагогические вузы перешли в ведение министерства просвещения. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, подведомственных министерству просвещения Российской Федерации, на 2022/23 учебный год... Обществознание – 42", – говорится в проекте.