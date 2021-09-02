Пока вы спали: «Россия ставит Европу на колени»

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Фото: РИА Новости РИА Новости

«Россия ставит Европу на колени»

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В 2021 году цены на газ в Европе резко выросли, кроме того, в ЕС опасаются, что запасов в хранилищах не хватит, если зима окажется холодной. Как пишет «Свободная Россия», решить проблему можно, если «Северному потоку-2» разрешат работать на полную мощность без ограничений.

Издание отмечает, что в Европе все чаще начинают говорить об игре Москвы «на повышение» перед запуском СП-2. «Газпром» хочет, чтобы европейские потребители этой зимой встали на колени», - цитирует издание новость в одном из норвежских СМИ.

Киев «душит» Приднестровье в отместку Москве

Эксперты, опрошенные «Свободной прессой», считают, что Украина решила ввести запрет на въезд авто с номерами Приднестровья в отместку Москве. Издание отмечает, что у Киева «масса возможностей» для блокады региона, так как приднестровские экспорт и импорт - «украинозависимые».

«Свободная пресса» отмечает, что Молдавия «флиртует» с Москвой, чтобы не провоцировать конфликт: она обещала России не блокировать Приднестровье, «она его и не блокирует, а вот Зеленский ничего не обещал». Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает, что Киев «всерьез заинтересован в том, чтобы душить Приднестровье», так как это пророссийская территория и «идеальное место для ответного удара» - «Зеленский не может напасть на Крым, не может напасть на Донбасс, но может ответить России ударом по Приднестровью».

«Замёрзнуть или умереть от голода»: как в России дорожает отопление

«Свободная пресса» рассказала о «скачущей по всей стране» стоимости отопления. Издание подсчитало, что отопление двухкомнатной квартиры обходится собственнику в среднем в 3,5 тысячи рублей, а в мороз сумма может достигать пяти - семи тысяч рублей.

«Всего услуги ЖКХ стандартной «двушки» могут достигать 9 11 тысяч в месяц. В ряде случаев это больше, чем получают пенсионеры», - подчеркнуло издание. По версии «Свободной прессы», борьба России с изменением климата вынудит страну перейти на газ в отопительный сезон и суммы в платежках вырастут еще заметнее.

Россияне тонут в «плохих» долгах

В начале сентября «плохие» долги - просроченная задолженность - россиян перед банками достигла 955 миллиардов рублей. Эльман Мехтиев из ассоциации микрофинансовых организаций «МиР» рассказал «Известиям», что наибольший объем просрочки приходится на сегмент потребительского кредитования (более 60 процентов просроченных долгов).

Эксперты, опрошенные газетой, заявили, что негативный сценарий с массовыми дефолтами реализуется, если банки начнут проще выдавать кредиты, а платежеспособность населения резко ухудшится. Специалисты посоветовали россиянам, которые оказались в сложной ситуации, не прекращать диалог с банком - к примеру, можно попросить у него кредитные каникулы.

Минск и Москва в шаге от интеграции

Россия и Белоруссия подготовили пакет из 28 интеграционных союзных программ. Как заявили источники «Коммерсанта» в Минске и Москве, документ полностью готов к принятию.