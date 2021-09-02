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Умер известный московский пес-альбинос Август

Москва24иещё 1
1 час назад

Известный в столице пес-альбинос Август скончался. По словам хозяина, здоровье трехлетнего питомца постоянно ухудшалось, поэтому его пришлось усыпить, сообщает "Мир 24".

Умер известный московский пес-альбинос Август
Фото: InstagramInstagram

"После усилившихся болей пес Август был усыплен по европейскому стандарту гуманного усыпления животных в подмосковном Сколкове и кремирован в частном крематории согласно закону РФ", – написал мужчина на своей странице в соцсети.

Весной 2018 года пса нашли на конюшне и через интернет подыскали для него хозяйку, но через неделю женщина вернула его. После его встретил мужчина и полюбил больное животное всей душой.

Из-за альбинизма собака могла гулять только по вечерам, так как питомец не мог находиться под воздействием яркого света из-за нежной кожи. С каждым годом ему становилось хуже. Август плохо слышал, страдал косоглазием и с трудом ходил.

После встречи с псом известный рок-музыкант Сергей Сироткин посвятил ему песню, которую исполнил на одном из своих концертов этой весной.

Общество,Сергей Сироткин,Mir24.TV,
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