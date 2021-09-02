Умер известный московский пес-альбинос Август

Известный в столице пес-альбинос Август скончался. По словам хозяина, здоровье трехлетнего питомца постоянно ухудшалось, поэтому его пришлось усыпить, сообщает "Мир 24".

Фото: Instagram Instagram

"После усилившихся болей пес Август был усыплен по европейскому стандарту гуманного усыпления животных в подмосковном Сколкове и кремирован в частном крематории согласно закону РФ", – написал мужчина на своей странице в соцсети.

Весной 2018 года пса нашли на конюшне и через интернет подыскали для него хозяйку, но через неделю женщина вернула его. После его встретил мужчина и полюбил больное животное всей душой.

Из-за альбинизма собака могла гулять только по вечерам, так как питомец не мог находиться под воздействием яркого света из-за нежной кожи. С каждым годом ему становилось хуже. Август плохо слышал, страдал косоглазием и с трудом ходил.