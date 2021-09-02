В России появится сервис жалоб на соцсети

В России предлагают создать такой орган, который будет собирать всю информацию о непотребной информации в соцсетях. Об этом «Парламентской газете» рассказала член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина.

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В России постепенно формируют механизм общественного контроля интернет-контента. Общественные организации, волонтёры и просто сознательные граждане следят за содержимым различных ресурсов, а встречая неприемлемый, на их взгляд, контент, отправляют ссылку в уполномоченные ведомства, — отмечает политик.

На сегодняшний день у активистов не хватает инструментария, чтобы оперативно реагировать на различные угрозы, так как этим уполномочены заниматься другие ведомства. Поэтому, если бы в России был подходящий сервис, сделанный в виде приложения, куда можно отправить любую подозрительную информацию, работа проходила куда эффективнее.

Сейчас по каждой сомнительной ссылке проводится экспертиза и лишь после неё выносится вердикт о блокировке. Но нарушители легко обходят это правило, создавая зеркала сайтов. Поэтому законодательство в сфере Интернета должно развиваться, чтобы противостоять всевозможным опасностям, заключила Мизулина.