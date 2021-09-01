Учеников и учителей поздравили из космоса. Видео

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех школьников и учителей с Днем знаний. На сайте «Роскосмоса» опубликовано соответствующее видеообращение.
«Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться. Постоянное стремление к знаниям – важнейшее условие для прогресса и личностного роста. Чем больше знаний вы будете получать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный», – сказал Олег Новицкий.
Он также отметил, что знания позволяют сделать невозможное возможным, открывают новые горизонты. Космонавты также напомнили, что в этом году исполнилось 60 лет с первого полета в космос. Юрий Гагарин стал первым в истории человечества, кто отправился в путешествие на орбиту.
Космонавты поблагодарили своих учителей и пожелали всем учащимся добиться поставленных целей.