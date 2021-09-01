Учеников и учителей поздравили из космоса. Видео

«Нет в мире ничего прекраснее, чем познавать новое, учиться. Постоянное стремление к знаниям – важнейшее условие для прогресса и личностного роста. Чем больше знаний вы будете получать, тем сильнее будет ваше желание учиться. Если вы будете любознательными, вам никогда не будет скучно, ведь процесс познания очень увлекательный», – сказал Олег Новицкий.