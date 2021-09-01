В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Умерла народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова

ТАССиещё 15
56 минут назад

Народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова умерла на 94-м году жизни, сообщили ТАСС в театре "Ромэн".

Умерла народная артистка РФ Тамилла Агамирова
Фото: ТАССТАСС

"Тамилла Агамирова скончалась на 94-м году жизни", - рассказали в театре.

Артистка ненадолго пережила своего супруга - народного артиста СССР, худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, который ушел из жизни 2 июля 2021 года.

Умер Николай Сличенко

Агамирова в 1951 году окончила Бакинский театральный институт. После чего в 1952 году пришла в театр "Ромэн", где вскоре стала исполнять главные роли. Она известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Матео Фальконе", "Кубинская новелла", "Сталинград" и другим, по десяткам ролей в спектаклях театра "Ромэн".

Общество,Тамилла Агамирова,Дон Кихот,Николай Сличенко,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители