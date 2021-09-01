В хабаровской школе 76 ученикам на линейке показали танец живота, видео было опубликовано в городском сообществе «Типичный Хабаровск».
Среди пользователей сети мнение насчет этого выступления разделились. Большинство отметило, что танцу живота не место на праздновании Дня Знаний, а кто-то отметил, что выступившая девушка сама может учиться в школе и участвовать в хореографическом кружке.
«И что здесь некоторые комментаторы усмотрели такого чудовищного, я понять не могу. Думаю, это скорее хорошо, чем плохо, что день знаний стал более похож на праздник, а не на военный парад», — написал один из комментаторов.
Ранее в Краснодаре День знаний отметили ученики 1 «Я» класса, а в преддверии 1 сентября в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать цветы для любимых учителей.