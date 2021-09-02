В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В России выявили 19 тыс. случаев коронавируса за сутки

Деловая газета "Взгляд"иещё 12
2 часа назад

За минувшие сутки в России выявили 18 985 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В России выявили 19 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: ТАССТАСС

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1864, Санкт-Петербурге – 1330, Московской области – 614.

Всего в стране выявили 6 956 318 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 218 048 человек, из них 18 669 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 184 812 человек.

Накануне, 1 сентября, в России выявили 18 368 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 617.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Общество,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020Олимпиада-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыСонникИмена2020 годПсихология2021 годВосточный гороскопДизайн человекаЛунный календарьНумерологияЗодиакРетроградный МеркурийКалендарь МайяВангаГадания
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители