В России выявили 19 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 18 985 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1864, Санкт-Петербурге – 1330, Московской области – 614.

Всего в стране выявили 6 956 318 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 6 218 048 человек, из них 18 669 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 798 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 184 812 человек.

Накануне, 1 сентября, в России выявили 18 368 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 617.