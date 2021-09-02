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Подмосковный священник назвал невозможным официальное признание шаманизма

Мослентаиещё 1
35 минут назад

Настоятель Спасского храма в подмосковном поселке Андреевка Димитрий Полещук порассуждал о перспективах официального признания шаманизма одной из религий в России — он назвал подобное решение невозможным. Об этом священник рассказал изданию «Вечерняя Москва».

Священник назвал невозможным официальное признание шаманизма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Полещук отметил, что шаманизм, в отличие от христианства, ислама и иудаизма, неоднороден. Священник подчеркнул, что религия «определяется книгой», к примеру, Кораном, Торой, Библией или индуистскими ведами. У шаманов есть только учения, передающиеся из уст в уста, и отсутствует единый богословский центр и учение. «В этом проблема. Какой именно шаманизм мы хотим признавать и поддерживать?» — порассуждал настоятель храма и подчеркнул, что вера в духов и шаманов по сути является язычеством.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на верховного шамана России Кара-оола Допчун-оола, около четырех тысяч жителей страны называют себя шаманами. На третьем Всероссийском въезде представителей этой религии было принято решение попросить у правительства России о признании шаманизма.

Ранее шаманы были замечены у Пресненского суда Москвы за проведением обрядов в поддержку Михаила Ефремова. На видео попал мужчина, бьющий в бубен и исполняющий обрядовую песню.

Общество,Религия,Михаил Ефремов,Правительство РФ,РИА Новости,Россия,
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