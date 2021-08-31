«Издеваются»: Минкульт отказался присвоить Конкину звание народного артиста

Советский и российский актёр театра и кино Владимир Конкин 19 августа отметил 70-летие. В представлении россиянам заслуженный артист не нуждается: зрители помнят его по ролям в культовых фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь», «Отцы и дети» и многих других. С юбилеем Владимира Алексеевича поздравили президент России Владимир Путин, правительство страны, директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, мэр Москвы Сергей Собянин, Гильдия киноактёров, Дом кино — и это далеко не весь список тех, кто отметил в этот день заслуги актёра. Лишь одно ведомство отмолчалось 19 августа по не известным никому причинам — Министерство культуры РФ.

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На этот факт обратил внимание не только сам юбиляр, но и его близкие друзья и коллеги. Они поделились с NEWS.ru недовольством, вызванным тем, что актёру раз за разом отказываются присвоить звание народного артиста РФ, и призвали Минкульт исправить эту ошибку. Сразу скажем: официальный представитель Владимира Конкина арт-директор Елена Переслени подавала документы на присвоение актёру этого звания несколько раз. Что по этому поводу думает окружение Владимира Конкина и он сам — в материале NEWS.ru.

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«Любимова, похоже, не знает, кто такой Конкин»

Отсутствие поздравления от Минкульта NEWS.ru подтвердили сразу два близких Конкину человека: руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов России Алексей Лобарев, который дружит с актёром уже много лет, а также работающая с ним более 20 лет арт-директор Елена Переслени. Сам артист воздержался от комментариев на эту неприятную для него тему. Однако приближённые к нему люди уверены: Владимир Алексеевич обеспокоен ситуацией.

Министерство культуры ни слова не сказало в адрес Владимира Алексеевича в его юбилей. Конечно, очень странно это всё. Вообще, он настроен довольно негативно ко всему, что там происходит, потому что очень много всякой несправедливости, — сказала Елена Переслени.

Не видел телеграммы и Алексей Лобарев, через которого прошли все поздравительные письма в адрес Владимира Алексеевича.

Все поздравительные телеграммы прошли через нас. Все поздравили, а свой Минкульт нет. Сегодня Министерство культуры чем-то сильно занято и не нашло время поздравить одного из самых действительно народных артистов с юбилеем. А чему тут удивляться? И похоже, что министр культуры (Ольга Любимова. — NEWS.ru) действительно не знает, кто такой Конкин, а её подчинённые постеснялись, наверное, ей рассказать о нём и о том, что значит созданный им образ для миллионов граждан сначала СССР, а теперь и России, — высказался руководитель Ассоциации профсоюзов полиции.

А чем же был занят Минкульт? Как выяснил NEWS.ru, в этот день в Instagram-аккаунте ведомства вышло три поста, один из которых поздравительный. Вот только посвящён он не Владимиру Конкину, а не менее достойному писателю и драматургу Александру Вампилову. Другие два поста сообщили подписчикам о фестивале цирковых мастер-классов и открытии экспозиции о коллекционере Павле Третьякове во Владивостоке.

Безусловно, Минкульт не смог испортить юбилей заслуженного артиста. Как отметил Алексей Лобарев, в этот день в жизни Владимира Конкина было множество и положительных моментов.

Я был с ним как накануне дня рождения, так и после, и видел его реакцию. Я видел его положительную реакцию на телеграммы от президента страны, председателя правительства, тёплые письма от мэра Москвы Собянина, подарки и цветы. И вдруг своё, родное министерство, которое в честь 70-летия должно было, как ожидалось, дать ему звание народного артиста, — ни слова в адрес юбиляра, молчок. Забыли, — рассуждает друг Владимира Конкина.

«Может быть, потому и не дают народного, что он не всегда удобный»

Ожидалось, что на 70-летие актёру, сыгравшему Владимира Шарапова, присвоят почётное звание — «Народный артист РФ». Однако о чём может идти речь, если министерство даже проигнорировало его юбилей. Более того, по словам Елены Переслени, Владимиру Конкину отказывали уже несколько раз.

В декабре прошлого года Владимиру Алексеевичу был вручён орден Дружбы. Это государственная награда. Он получил её в Большом театре, а вручала награду Любимова. Так вот, Владимир Алексеевич к ней потом подошёл и напомнил о том, что у него 70-летие. Она сказала: «Это не ко мне». Вот её был ответ, — призналась арт-директор.

В течение многих лет представители Владимира Конкина пытались достучаться до Минкульта, однако артисту раз за разом отказывают в присвоении почётного звания из-за того, что он не работает в театре.

Нам говорят так: «Он не работает в театре». Да, он не работает в театре, но он занимается просветительской деятельностью в культуре — тем, о чём Владимир Владимирович Путин написал в поздравительной телеграмме. Президент оценил его сегодняшние заслуги, — отметила Елена Переслени.

Алексей Лобарев напомнил: президент также неоднократно подчёркивал важность работы правоохранительных органов, их роль в обеспечении нормальной жизни страны и требовал от сотрудников МВД не только профессионально выполнять свои обязанности, но и думать при этом о людях, которых они защищают.

И именно Владимир Конкин в образе Шарапова показал такого сотрудника — видящего перед собой в первую очередь человека, а не преступника, и делающего всё, чтобы был найден настоящий преступник. И здесь я ещё раз хочу подчеркнуть, что народ, как и умные руководители, понимают, что нужно большое мастерство актёра, чтобы создать образ, который уже много лет живёт своей жизнью и многие черты которого служат образцом для подражания, как и сам Шарапов в целом, — подчеркнул он.

Руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов добавил, что именно мастерство актёра и живость его образов определили тот поток поздравлений как от официальных лиц, включая президента, так и от коллег Владимира Конкина. Что касается работы в театре, то артист занимается театральной деятельностью по сей день.

Он ездит по всей стране со своими спектаклями. У него аншлаги. Он постоянно этим занимается, — заявил Алексей Лобарев.

Напомним: в 1972 году Владимир Конкин окончил театральное училище и поступил на работу в Харьковский ТЮЗ. Спустя год он перешёл в МАДТ имени Моссовета, где проработал около года. С 1974 года стал работать актёром на киностудии имени А. П. Довженко. После нескольких ярких ролей в кино его пригласили в МДТ имени М. Н. Ермоловой. Помимо этого, Владимир Алексеевич работал в Театральном центре «Вернисаж». Что касается кино, на его счету более 150 ролей.

Виктор Мережко: «Конкин уже давно народный»

Звание заслуженного артиста Владимиру Конкину дали в 2010 году. Таким образом, требование о том, что «почётное звание „Народный артист Российской Федерации“ присваивается, как правило, не ранее чем через 10 лет после присвоения почётного звания „Заслуженный артист Российской Федерации“», уже выполнено. Есть и профсоюз, также готовый ходатайствовать об этом перед Минкультом.

Независимый профсоюз актёров театра и кино выступает с ходатайством о присвоении Владимиру Конкину звания народного артиста и уже готовит соответствующие документы для наградного отдела Министерства культуры, — сообщил NEWS.ru председатель профсоюза Денис Кирис.

Беседуя с нами, Денис Кирис дал понять, что не винит Минкульт в отсутствии у Владимира Конкина звания. Он полагает, что необходимо собрать все документы и ждать результата их рассмотрения. А вот российский киноактёр и режиссёр Виктор Мережко уверен: чиновники просто издеваются над его коллегой.

Чиновники — это временщики, они приходят и уходят. А Конкин останется в истории страны. Это и «Как закалялась сталь», и «Место встречи изменить нельзя», и другие фильмы. Он блистательный актёр. Чиновники играют в эти цацки. У меня есть такая пьеса «Забава молодых», вот и у них там свои чиновничьи забавы. Просто издеваются над талантливейшим актёром, — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Мережко отметил: Владимир Конкин — личность жёсткая, умная и порой неудобная. «Так, может быть, дело в этом?» — задаётся вопросом режиссёр.

Возможно, поэтому и не дают народного, что он не всегда бывает удобный. Но Конкин после тех фильмов, в которых он был занят, давно уже народный для всех, а звание — это чисто документальная формальность, — считает Виктор Мережко.

В то же время это не отменяет те чувства, которые Владимир Конкин вынужден испытывать, смотря на то, кому достаются эти звания сегодня. И дело далеко не в том, достойны эти люди или нет, а в том, что Владимир Алексеевич посвятил культуре всю свою жизнь, уверены его друзья.

Володя очень нервничает на этот счёт. Я ему вчера звонил, говорю: «Володь, ты остался в истории страны, а они... Сегодня он чиновник, а завтра бог знает кто». Хотя в нашей стране, к сожалению, не исключено, что мелкий чиновник завтра может стать крупным, — добавил Виктор Мережко.

В последнее время справедливость присвоения звания народного артиста России деятелям культуры стала больным вопросом, и артисты не устают поднимать его. Как отмечала старший консультант Гильдии актёров Союза кинематографистов России Валерия Гущина, кого сегодня награждают и кому присваивают звания, часто непонятно. Многие актёры, снявшиеся в десятках фильмах и отдавшие всю жизнь театру и кинематографу, продолжают надеяться, что государство сочтёт их достойными высокой награды. Снова ждать решения Минкульта, судя по всему, придётся и 70-летнему Владимиру Конкину, чьё имя и заслуги известны каждому в России.

Чего бы мне хотелось — и я думаю, что так и будет, — это того, чтобы Министерство культуры РФ в лице одного из своих руководителей извинилось бы перед актёром и достойно отметило бы его юбилей! — заключил Алексей Лобарев.