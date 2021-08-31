Пока вы спали: Путин уволил трех генералов

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Путин уволил трех генералов МВД

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Президент Владимир Путин подписал указ об увольнении трех генералов МВД, еще двое сами написали рапорты об уходе, пишет «Коммерсант». По данным издания, отставки нескольких генералов связаны с их поручительством за экс-главу полиции Камчатки Михаила Киселева, который сейчас проходит по делу о взяточничестве.

Газета подчеркивает, что глава МВД Владимир Колокольцев «жестко придерживается» принципа личной ответственности сотрудников за подчиненных и тех, за кого они давали поручительства. Еще две отставки «Коммерсант» связал со сменой руководства следственного департамента МВД РФ и ситуацией вокруг «транспортного» главка МВД (в некоторых его структурах загруженность оказались ниже, чем в территориальных отделах, руководство начало обсуждать реформу).

Турция замахнулась на наследие СССР

В Турции рассчитывают создать новую международную организацию - «Союз тюркских государств», в которую войдут Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркменистан в качестве наблюдателя. Политолог Раис Сулейманов заявил «Свободной прессе», что Анкара пытается «переориентировать республики бывшего СССР на себя».

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что «его мечта - появление шести государств и одной нации». Сулейманов предупредил, что Турция хочет проникнуть в сферу российских интересов и укрепить в ней свои позиции. Однако эксперт Института стран СНГ Андрей Грозин считает, что на одном сходстве языков Турция «далеко не уедет»: «все любят денежку, а денежка от Турции идет не очень большая».

Разрыв Кишинева и Москвы ударит по молдавским садоводам

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Украина, Молдавия и Грузия сделали шаг к выходу из торговых отношений с СНГ - страны подписали протокол о переходе к «ЕС-центрической» экономике. Глава Социал-демократической партии Молдавии Виктор Шелин заявил «Независимой газете», что это грозит Кишиневу проблемами в отношениях с Москвой.

Он отметил, что президенты Молдавии, Польши, Румынии и Украины на встрече 27 августа объявили о планах начать с Россией «особые отношения». По его мнению, Кишинев теперь будет «выстраивать проамериканскую и антироссийскую ось». Первыми, по версии «НГ», могут пострадать молдавские садоводы: Украине и странам ЕС не нужны молдавские яблоки и виноград, а РФ может закрыть для них свой рынок.

«Европейцы рискуют замерзнуть этой зимой»

«Независимая газета» рассказала, что из-за препятствий, которые чинят «Северному потоку-2» в Европе, цены на газ резко вырастут и «у европейцев есть шанс замерзнуть этой зимой».

СМИ обратили внимание, что «Газпром экспорт» на прошлой неделе перестал продавать газ на 2022 год на своей электронной торговой платформе. По версии «НГ», европейские трейдеры могут не успеть заполнить хранилища до зимы, так как Третий энергопакет ЕС мешает «Северному потоку-2» работать на полную мощность.

«Россия возвращается к стагнации»

Эксперты, опрошенные «Независимой газетой», считают, что российская экономика уже прошла пик восстановительного роста и возвращается к режиму стагнации. Замглавы Института международных политических и экономических стратегий Юрий Баранчик заявил, что рост экономики РФ в первой половине 2021-го сравним с показателями такого же периода 2020 года, когда падение было «максимальным».