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Умер актер Роман Громадский

Газета.Ru
1 час назад

Скончался советский и российский актер театра и кино Роман Громадский. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Умер актер Роман Громадский
Фото: ТАССТАСС

Артист ушел из жизни на 81-м году жизни.

Как рассказал его сын, причиной смерти актера стал инсульт.

Громадский родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде. В 1962 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После его окончания он начал служить в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола.

В 1966 году Громадский дебютировал в кино, он исполнил главную роль в фильме «Снег среди лета» Георгия Овчаренко. Также он играл в таких кинолентах, «Сонька Золотая ручка», «Блокада», «Похороните меня за плинтусом», «Двое из ларца», «Человек меняет кожу», «Открытая книга» и других.

Общество,Георгий Овчаренко,Роман Громадский,
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