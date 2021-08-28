Умер актер Роман Громадский

Скончался советский и российский актер театра и кино Роман Громадский. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Артист ушел из жизни на 81-м году жизни.
Как рассказал его сын, причиной смерти актера стал инсульт.
Громадский родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде. В 1962 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После его окончания он начал служить в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола.
В 1966 году Громадский дебютировал в кино, он исполнил главную роль в фильме «Снег среди лета» Георгия Овчаренко. Также он играл в таких кинолентах, «Сонька Золотая ручка», «Блокада», «Похороните меня за плинтусом», «Двое из ларца», «Человек меняет кожу», «Открытая книга» и других.