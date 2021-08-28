Умер актер Роман Громадский

Скончался советский и российский актер театра и кино Роман Громадский. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Артист ушел из жизни на 81-м году жизни.

Как рассказал его сын, причиной смерти актера стал инсульт.

Громадский родился 18 декабря 1940 года в Ленинграде. В 1962 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После его окончания он начал служить в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола.