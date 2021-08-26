Экс-юрист штаба Навального о делах ФБК*: «Это превратилось в наркопритон»

«У этой новой публики лидером был волонтёр, дважды остававшийся на второй год в школе — о чем ещё говорить? Он был из них самый продвинутый, самый активный, он их всех и привёл. Таких было примерно с десяток-полтора. Мне там делать было особенно нечего, с такой публикой. Я приходил, приносил какие-то документы, что-то забирал и уходил. Раз десять бывало, что я приходил в одиннадцать утра, а там они вповалку на пуфиках спят. Я их всегда разгонял. Они как зомби были, шли друг за другом, глядя друг другу в спину, чтобы дорогу не потерять. Надо было хоть раз снять на видео. Я только потом понял, почему они как зомби были». Артур Сташ