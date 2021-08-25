Мединский призвал ввести обязательный ЕГЭ по истории

«Это и есть историческое просвещение в широком смысле. История - не только наука о прошлом. Это также наука о настоящем и будущем. Какое будет наше будущее - во многом зависит от того, как мы относимся к изучению опыта прошлого, как оно нас мотивирует на движение вперед, какой опыт мы извлекаем из ошибок», — заключил Мединский.