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Путин предложил не называть труд учителей "услугой"

Российская Газета
45 минут назад

На заседании президиума Государственного совета по вопросам общего образования президент РФ Владимир Путин поручил изменить законодательство, чтобы слово "услуга" не применялось непосредственно к труду учителей.

Путин предложил не называть труд учителей "услугой"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Незадолго до заседания Госсовета Путин в онлайн-режиме пообщался с педагогами и учениками из разных регионов. "Очень странно, когда про нашу работу говорят "услуга". На мой взгляд и взгляд моих коллег, это неправильно", - заявила учительница истории и обществознания из Ярославля Жанна Торхова.

"Только что мы встречались с представителями отрасли, даже со школьниками, с людьми, которые занимаются на научных площадках такими вопросами, многих из них задевает термин "услуга". Я уже свое отношение на этот счет сказал: если это людей как-то задевает, то по отношению к учительскому труду - они считают, что это обедняет смысл этого труда, его высокую общественную значимость, - давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос о корректировке законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя, и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах", - сказал Путин в начале заседания.

По его словам, учитель не только дает знание, но и оказывает колоссальное влияние на формирование личностей учеников, на их мировоззрение, систему ценностей.

"Хотел бы еще раз повторить: нужно стремиться к тому, чтобы во всех школах страны создавались условия для раскрытия способностей и талантов ребят, для укрепления их духовных и физических сил", - добавил Путин.

Общество,Владимир Путин,
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