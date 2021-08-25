Путин предложил не называть труд учителей "услугой"

"Только что мы встречались с представителями отрасли, даже со школьниками, с людьми, которые занимаются на научных площадках такими вопросами, многих из них задевает термин "услуга". Я уже свое отношение на этот счет сказал: если это людей как-то задевает, то по отношению к учительскому труду - они считают, что это обедняет смысл этого труда, его высокую общественную значимость, - давайте подумаем о том, чтобы проработать вопрос о корректировке законодательства, чтобы это слово никак не было связано с высоким званием учителя, и использовалось бы только в бюджетно-финансовых документах", - сказал Путин в начале заседания.