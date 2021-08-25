47% зрителей в стране предпочитают смотреть российское кино

Согласно опросу, главный фактор для выбора фильма – актёрский состав.

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27 августа отмечается День российского кино. Как и во всём мире, в России пандемия оказала значительное влияние на индустрию и зрительские привычки. Например, 16% стали больше смотреть фильмы и сериалы, у каждого двадцатого опрошенного россиянина появилась новая подписка на онлайн-кинотеатры, а 26% стали реже ходить в кинотеатры.

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Российский кинематограф оказался на вершине зрительского интереса – его предпочитают 47% респондентов. Голливудские премьеры привлекают 36% зрителей, европейские фильмы – 9%, азиатские – 2%. Локальное независимое кино интересно 6% зрителей. Эти данные подтверждает аналитика мультимедийного сервиса Okko: за первое полугодие 2021 года наибольший интерес пользователей вызвали именно премьеры российского производства. По количеству просмотров первые три строчки рейтинга самых популярных фильмов занимают: сказка «Последний богатырь: Корень зла», приключенческий фильм «Серебряные коньки» и спортивная драма «На острие». Сериальный топ за этот же период возглавил триллер «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым, потеснив культовых – «Друзей» и «Теорию большого взрыва».

Респонденты составили свой рейтинг ключевых причин для выбора того или иного фильма. На первом месте оказался актёрский состав – главный фактор для 27% опрошенных. Четверть выбирают кино или сериал по описанию сюжета, 18% следуют рекомендациям друзей или знакомых, 13% обращают внимание на имя режиссёра, 7% – на мнение кинокритиков, 5% доверяют системе рекомендаций онлайн-кинотеатров. Удивительно, но маркетинговая составляющая фильма зрителей не очень волнует – всего 3% доверяют рекламной кампании премьеры (трейлеры, интервью, презентации), а 2% – дизайну постера.

Новые кинофильмы и сериалы выходят постоянно, и это подтверждает спрос – 44% ответили, что смотрят их каждый день. 27% делают это раз в месяц, 18% – несколько раз в месяц, 17% не могут представить свои выходные без кино.

Почти треть участников опроса (31%) для кинопросмотра выбирают только онлайн-сервисы. Для того чтобы вернуться в офлайн, им нужен веский довод. Например, для 29% – это дорогой блокбастер со спецэффектами, который создан для большого экрана, 15% сходили бы в кинозал на фильм для семейного просмотра, 14% – на повторный прокат классики. У 11% востребованы показы призёров мировых кинофестивалей разных лет.

Для большинства (56%) самый главный плюс онлайн-кинотеатров – это удобство, можно никуда не выходить из уютного дома. Пятая часть участников ценит отсутствие рекламы, для 13% важен большой каталог фильмов, 7% волнует экономия времени. 4% отметили низкую цену в сравнении с офлайн-кинотеатрами.

Большинство (87%) тратят на просмотр около 500 рублей в месяц. Это соответствует 1-2 подпискам на онлайн-сервисы или походам в кино. 7% выделяют из своего бюджета на кино от 600 до 1000 рублей в месяц, 3% – от 1100 до 1500 рублей, 3% – от 1600 рублей и более.