Синоптик предупредил о похолодании в Центральной России

Первые заморозки были зафиксированы в минувшую ночь в Центральной России, они вполне укладываются в климатические рамки. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет газета «Известия».
Минувшей ночью метеостанции зафиксировали заморозки в ряде регионов Центральной России, отметил эксперт. Так, на территории Тверской и Смоленской областей столбики термометров ушли в зону отрицательных температур, а на севере Подмосковья температура опустилась практически до двух градусов тепла.
«По климатическим характеристикам это вполне укладывается в рамки нормы. В этих регионах в последние дни августа должны фиксироваться первые отрицательные температуры», — подчеркнул Леус.
При этом в ближайшие три-пять дней низких температур ждать не стоит, так как столичный регион ожидает прохождение теплого атмосферного фронта с дождями, так что по ночам будет больше облаков, воздушные массы к берегам Москвы-реки придут более теплые, и температурный фон будет заметно выше, заверил метеоролог.