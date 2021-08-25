Синоптик предупредил о похолодании в Центральной России

Первые заморозки были зафиксированы в минувшую ночь в Центральной России, они вполне укладываются в климатические рамки. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет газета «Известия».

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Минувшей ночью метеостанции зафиксировали заморозки в ряде регионов Центральной России, отметил эксперт. Так, на территории Тверской и Смоленской областей столбики термометров ушли в зону отрицательных температур, а на севере Подмосковья температура опустилась практически до двух градусов тепла.

«По климатическим характеристикам это вполне укладывается в рамки нормы. В этих регионах в последние дни августа должны фиксироваться первые отрицательные температуры», — подчеркнул Леус.