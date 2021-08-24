В российском регионе спрогнозировали заморозки

Гидрометцентр России спрогнозировал заморозки в ночь на 25 августа в Тверской области . Предупреждение опубликовано на сайте центра.

По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха в этом российском регионе может опуститься до 1 градуса ниже нуля. Предупреждение действует 25 августа с 03:00 до 06:00. Как уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости, заморозки ожидаются лишь в некоторых районах области.