Звонок от следователя. Кем представляются телефонные мошенники

В России предложили ввести уголовную ответственность за подмену номеров

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В России предложили ввести уголовную ответственность за использование подменных номеров, которую активно используют мошенники. Лишь за первые три месяца 2021 года было вычислено свыше шести тысяч номеров, используемых преступниками. Какие схемы чаще всего применяют злоумышленники, чтобы обманывать россиян — в материале «Газеты.Ru».

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Уголовное наказание

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложениями по борьбе с подменными номерами. Как сообщает «Коммерсантъ», в ОНФ захотели ввести уголовную ответственность как за организацию сервиса по подмене телефонных номеров, так и за сам процесс подмены.

В письме министру также говорится о необходимости обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без решения суда. В Минцифры сообщили, что в настоящее время «в разной степени готовности» находятся три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в комментарии «Газете.Ru» поддержал предложение. По словам депутата, введение уголовной ответственности — процесс, который требует в обязательном порядке вовлечения не только депутатов, но и правительства, Верховного суда, а также юридического сообщества.

«На наш взгляд, первоочередная задача — это создать техническую невозможность использования подменных номеров, но это не снимает вопроса об установлении ответственности уголовной», — добавил Хинштейн.

В марте был принят закон, позволяющий блокировать телефонные номера, которые используются в колониях и СИЗО. Операторов связи обязали помогать в этом вопросе руководству региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Также в июле был подписан закон, который обязывает операторов мобильной связи блокировать звонки и SMS-сообщения из-за рубежа по подменным российским номерам.

Простая технология, тяжелые последствия

Существует несколько популярных схем, которые применяют злоумышленники, использующие подмену номера. Например, мошенники выдают себя за определенную организацию, представляясь ее сотрудником. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По его словам, это могут быть не только коммерческие фирмы, но и государственные структуры. Преступники даже могут звонить с номеров правоохранительных органов.

«Жертве звонят, например, под видом следователя и рассказывают о проводимом расследовании», — пояснил Сизов. Цель подобных звонков — обманом получить денежные средства абонента. Среди сценариев часто встречается «компрометация данных» жертвы, после чего ее просят срочно перевести деньги на счет страхового брокера или другой организации, которой якобы можно доверять.

Другой популярный способ обмана граждан — звонки с номеров государственных учреждений. В таких случаях людям предлагают оформить социальные выплаты и прочие дотации от государства.

По словам специалиста, до недавнего времени можно было получить и звонок от мошенников по номеру банка, но в настоящее время такие номера защищены на уровне оператора. «Злоумышленники стали выбирать для звонков под видом банковской безопасности очень похожие на оригинальные номера, что также дает свой эффект», — добавил Сизов.

Эксперт уточнил, что мошенники также меняют номера, если не могут дозвониться жертве с первого раза. «Такое разнообразие вызвано именно использованием специальных программ, которые способны осуществлять звонки почти с любого номера», — констатировал он.

Для подмены номера есть несколько доступных мошенникам технологий, рассказал «Газете.Ru» руководитель отдела исследования уязвимостей продуктов Check Point Software Technologies Одед Вануну. В пример он привел предоплаченную SIM-карту и использование интернет-инструментов для маскировки номера телефона.

По словам Вануну, обычному пользователю сложно понять, что ему звонят мошенники по поддельному номеру. Операцию со сменой номера легко осуществить, а каких-либо явных признаков подмены только по разговору и просмотру номера не выявить.

Сама технология используется не только в преступных целях. Так, ее берут компании при проведении рекламных акций с целью определения площадки, от которой пришел новый клиент. Также подмена номера возможна в настойках сервисов онлайн-объявлений — для сохранения конфиденциальности личных номеров продавцов.