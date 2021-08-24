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Вакцину «КовиВак» изменят под новые штаммы коронавируса

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад

Вакцина «КовиВак» будет изменена под новые штаммы коронавируса, в том числе «дельту». Об этом сообщил генеральный директор Центра имени М. П. Чумакова, где был разработан препарат.

Вакцину «КовиВак» изменят под новые штаммы коронавируса
Фото:  Владимир Смоляков / Вечерняя Москва Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вакцину «КовиВак» зарегистрировали в феврале текущего года. Производство препарата началось в начале весны, а в конце июня стало известно о выпуске одного миллиона доз вакцины в гражданский оборот.

В начале июня была запущена третья фаза клинических испытаний препарата. Именно она окончательно покажет его способность предохранять людей от новой коронавирусной инфекции. Планируется, что испытания будут завершены 30 декабря 2022 года.

Как сообщили разработчики «КовиВака», пока нельзя составлять окончательное мнение об уровне эффективности вакцины. Для этого нужно дождаться окончания клинических испытаний.

Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Сергей Седых ранее объяснил, почему вакцина «КовиВак» приобрела популярность. Как подчеркнул ученый, есть люди, которым не нравится, что «Спутник V» является векторной, аденовирусной вакциной. Хотя это, отметил он, абсолютно безопасно. Седых добавил, что к вакцине «КовиВак» (так же как и к «Спутнику V»), зарегистрированной до завершения клинических испытаний, меньше вопросов.

Общество,Сергей Седых,РАН,
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