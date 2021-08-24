Вакцину «КовиВак» изменят под новые штаммы коронавируса

Вакцина «КовиВак» будет изменена под новые штаммы коронавируса, в том числе «дельту». Об этом сообщил генеральный директор Центра имени М. П. Чумакова, где был разработан препарат.

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Вакцину «КовиВак» зарегистрировали в феврале текущего года. Производство препарата началось в начале весны, а в конце июня стало известно о выпуске одного миллиона доз вакцины в гражданский оборот.

В начале июня была запущена третья фаза клинических испытаний препарата. Именно она окончательно покажет его способность предохранять людей от новой коронавирусной инфекции. Планируется, что испытания будут завершены 30 декабря 2022 года.

Как сообщили разработчики «КовиВака», пока нельзя составлять окончательное мнение об уровне эффективности вакцины. Для этого нужно дождаться окончания клинических испытаний.