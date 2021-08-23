Меньшикова спросили о скандале в театре Ермоловой

Художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков отказался комментировать скандал с массовыми увольнениями в театре.

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«Официальные комментарии на нашем сайте», - заявил Меньшиков журналистам, его слова приводит «Пятый канал».

Ранее артисты московского театра имени Ермоловой пожаловались на массовые увольнения и финансовые махинации. Они написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину, а затем и президенту России Владимиру Путину.

В письмах говорится, что Меньшиков уволил 21 артиста. По словам авторов обращения, «увольняют именно профессионалов, чтобы они не мешали Меньшикову делать то, что ему хочется».

Также артисты пожаловались, что Меньшиков снял с репертуара почти 90% спектаклей и ввел вместо них спектакли «Товарищества 814», где он является одним из учредителей и играет главные роли. Артисты также рассказали о спектаклях-однодневках, которые снимались с репертуара после нескольких показов или вообще не доходили до зрителя.

В официальном комментарии руководства театра говорится, что все кадровые изменения соответствуют Трудовому кодексу РФ.

Среди сокращенных сотрудников нет ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива.

Также руководство театра пояснило, что изменения в репертуаре основаны на интересе зрителей и экономической целесообразности.