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Меньшикова спросили о скандале в театре Ермоловой

Вероника Полынина
54 минуты назад

Художественный руководитель театра Ермоловой Олег Меньшиков отказался комментировать скандал с массовыми увольнениями в театре.

Меньшикова спросили о скандале в театре Ермоловой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Официальные комментарии на нашем сайте», - заявил Меньшиков журналистам, его слова приводит «Пятый канал».

Ранее артисты московского театра имени Ермоловой пожаловались на массовые увольнения и финансовые махинации. Они написали коллективное письмо главе Союза театральных деятелей Александру Калягину, а затем и президенту России Владимиру Путину.

В письмах говорится, что Меньшиков уволил 21 артиста. По словам авторов обращения, «увольняют именно профессионалов, чтобы они не мешали Меньшикову делать то, что ему хочется».

Олег Меньшиков покинул должность главы театра Ермоловой

Также артисты пожаловались, что Меньшиков снял с репертуара почти 90% спектаклей и ввел вместо них спектакли «Товарищества 814», где он является одним из учредителей и играет главные роли. Артисты также рассказали о спектаклях-однодневках, которые снимались с репертуара после нескольких показов или вообще не доходили до зрителя.

В официальном комментарии руководства театра говорится, что все кадровые изменения соответствуют Трудовому кодексу РФ.

Среди сокращенных сотрудников нет ни заслуженных, ни народных артистов, равно как и артистов предпенсионного и преклонного возраста. В список попали лишь те артисты, которые не имеют ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляются в театре и не принимают никакого участия в жизни коллектива.

Также руководство театра пояснило, что изменения в репертуаре основаны на интересе зрителей и экономической целесообразности.

«Следует отметить, что действия по реализации новой репертуарной политики в 2013 году привели к повышению объема доходов в 21 раз по сравнению с 2011 годом», - отмечается в комментарии.

Общество,Александр Калягин,Олег Меньшиков,Владимир Путин,
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