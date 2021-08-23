Командир чеченского спецназа рассказал о «поджопниках» от Кадырова

Вице-премьер правительства Чечни, командир чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» Абузайд Висмурадов рассказал, что глава республики Рамзан Кадыров гонял его «поджопниками». Видео с переводом с чеченского языка появилось на YouTube-канале 1ADAT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах руководитель региона тренируется в спортзале вместе с приглашенным гостем. Во время тренировки Кадыров звонит по видеосвязи Висмурадову и просит подтвердить, что он всегда побеждает в драке.

«Ко мне пришел друг, он не верит, что я с самого детства побеждаю тебя в драке», — говорит Кадыров. Висмурадов с ним соглашается. «Он меня поджопниками гонял всегда», — уточнил вице-премьер Чечни.