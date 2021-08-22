Молодые россияне оказались главными искателями подработок

Согласно исследованию платформы для удалённой работы Zlaker, в России чаще всего подработку ищут молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (29%). Также активны в поисках дополнительного заработка россияне от 35 до 44 лет (24%) и представители поколения Z — зумеры (20%). Всего в анкетировании пользователей мобильного приложения и телефонного опроса приняли участие около 10 000 человек.