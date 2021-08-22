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Молодые россияне оказались главными искателями подработок

Секрет Фирмы
47 минут назад

Согласно исследованию платформы для удалённой работы Zlaker, в России чаще всего подработку ищут молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет (29%). Также активны в поисках дополнительного заработка россияне от 35 до 44 лет (24%) и представители поколения Z — зумеры (20%). Всего в анкетировании пользователей мобильного приложения и телефонного опроса приняли участие около 10 000 человек.

Молодые россияне оказались главными искателями подработок
Фото: PixabayPixabay

По сообщению агентства «Прайм», сославшегося на данные исследования, чаще всего подработку берут мужчины (57%).

Меньше всего дополнительный заработок интересен россиянам от 45 до 54 лет (18%), и гражданам старше 55 лет (9%).

«Это может объясняться меньшей экономической активностью этой категории граждан и тем, что они не так часто ищут дополнительный заработок в интернете и через мобильные приложения», — предположили авторы исследования.

Подавляющее большинство россиян хотели бы подрабатывать с помощью продажи и доставки продуктов питания — 57%, больше трети (36%) — продавая туристические продукты, ещё четверть (25%) — предоставляя финансовые услуги. Наименее распространённые сферы подработки — образование (22%) и медицина (20%).

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