В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party

Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party завершился в Крыму выступлением российской группы «Чиж & Co», исполнившей свои «золотые хиты»: «Дополнительный 38-й»,«О любви», Hoochie Coochie Man и «Вечная молодость», передает РИА «Новости».
Первый день Koktebel Jazz Party открыл старейший российский джазовый коллектив «Уральский диксиленд Игоря Бурко». В тот же вечер состоялся музыкальный поединок в исполнении пианистов Даниила Крамера и Валерия Гроховского, а также выступил Алексей Кортнев с проектом «Нес'jazz'ный случай». Завершила первый день фестиваля группа из Лос-Анджелеса Sasha's Block.
Второй день фестиваля на побережье Коктебеля начался с выступления краснодарского «Биг-бенда Георгия Гараняна» при участии заслуженного артиста Кубани Ильи Филиппова. На сцену также вышли группа AllSee Band и вокалистка Ольга Синяева. Также в этот вечер состоялось выступление джазового гитариста Марка Уитфилда и саксофониста Крейга Хэнди из Нью-Йорка вместе с российским пианистом Яковом Окунем в составе проекта «International jazz ensemble Якова Окуня».
Завершился второй день фестиваля выступлением джазовой певицы, участницы шоу «Голос» Мариам Мерабовой.
Заключительный день Koktebel Jazz Party открыл российский проект Jazz Ladies & Gentlemen, в составе которого три инструменталиста и вокальное женское трио (Ирина Родилес, Валерия Шургалина и Виктория Каунова). На сцену также вышел пианист и композитор Мэтью Ли со своим коллективом. Участником заключительного дня фестиваля также стал проект джазмена Сергея Головни Electro Machine с участием вокалистки Aset. Закрыла фестиваль группа «Чиж & Co».
«Мы продолжаем наш полет. Приходите на следующий год, надеюсь, что он будет легче с COVID, но даже если нет, то у нас есть опыт этого года, который является залогом того, что двадцатый фестиваль в следующем году будет, — заявил основатель фестиваля Дмитрий Киселев. — Это вторая половина августа. Мы пока не решили, какие это числа – там два последних уикенда».
Он поблагодарил главу Крыма Сергея Аксенова за выданное разрешение на проведение фестиваля в этом году, отметив, что все необходимые антиковидные меры строго соблюдались.