В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party

«Мы продолжаем наш полет. Приходите на следующий год, надеюсь, что он будет легче с COVID, но даже если нет, то у нас есть опыт этого года, который является залогом того, что двадцатый фестиваль в следующем году будет, — заявил основатель фестиваля Дмитрий Киселев. — Это вторая половина августа. Мы пока не решили, какие это числа – там два последних уикенда».