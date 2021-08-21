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Артисты Театра Ермоловой пожаловались на Меньшикова Путину

Елена Прошина
19 минут назад

Бывшие артисты Театра Ермоловой, обиженные несправедливым и унизительным увольнением, пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на нового художественного руководителя театра Олега Меньшикова. Об этом сообщает «Московский комсомолец», в распоряжении которого оказалась копия письма главе государства.

Артисты Театра Ермоловой пожаловались на Меньшикова Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности в письме сообщается, что Меньшиков снял с репертуара почти 90% спектаклей. Вместо них стали играть спектакли «Товарищества 814», где он является одним из учредителей и играет главные роли. Авторы письма предположили, что это выгодно, так как расходы ложатся на плечи театра, а доходы распределяются непропорционально расходам между театром и «Товариществом 814».

Артисты также жалуются на спектакли-однодневки, которые снимались с репертуара после нескольких показов или вообще не доходили до зрителя. В качестве примера приводится спектакль «Честная женщина» с Мариной Нееловой в главной роли, который в итоге не состоялся. Как сообщает издание, согласно данным с сайта госзакупок, он обошелся в 8 165 000 рублей.

Кроме того, услуги режиссера-постановщика спектакля «Полет над гнездом кукушки» стоили 1 724 000 рублей. «Крошка Цахес», который прошел несколько раз, обошелся театру свыше 8 миллионов рублей.

Также, по данным сайта госзакупок, было заключено два контракта с Розой Хайруллиной - на 403 000 и 272 000 рублей. В 2020 году таких контрактов с исполнителями ролей в спектаклях было заключено на сумму 10 603 700 рублей, при этом некоторые исполнители имеют одновременно по два контракта на один и тот же спектакль. Вместе с тем, был сокращен 21 артист.

«Увольняют именно профессионалов, чтобы они не мешали Меньшикову делать то, что ему хочется», - приводится в материале цитата из обращения.

Как пишет издание, копии письма от лица профкома театра также будут направлены председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и сопредседателю Центрального штаба ОНФ Елене Шмелевой.

Общество,Елена Шмелева,Марина Неелова,Олег Меньшиков,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,СКР,
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