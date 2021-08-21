Проповедник РПЦ назвал Шукшину «сумаcшедшей» за слова о чипировании вакциной

Проповедник Андрей Кураев высказал мнение по поводу слов актрисы Марии Шукшиной, которая назвала вакцинацию чипированием. В YouTube-шоу «Откройте, Давид!» богослов заявил, что «иногда с сумасшедшим надо говорить на его языке».
Напомним, что в прошлом году Мария Шукшина выступила с провокационной речью о прививках и пандемии, когда находилась на территории Среднеуральского монастыря, захваченного опальным схигуменом Сергием.
«Все верующие русские люди видят в современных событиях исполнение апокалиптического пророчества святого Иоанна Богослова. Мы читали Библию, и мы не можем этого не видеть. На наших глазах все это совершается, мы бьем тревогу, у нас сердце кровью обливается за то, где будут жить наши дети. Мы не хотим, чтобы они жили в цифровом концлагере, мы не хотим, чтобы они были рабами», – заявила тогда актриса.
Комментируя её заявление, Кураев назвал высказывание «обычным богословским хулиганством», которое нередко происходит в России.
«Видите ли, если с людьми, готовыми на таком уровне интерпретировать текущую политику и на этом же уровне вести разговор, ответ хорошо понятен — в Откровении Иоанна Богослова печать ставится на правую руку, а прививку делают — в левую. Значит, ага, это не то. Но это бред на самом деле. И сам аргумент и контраргумент. Но иногда с сумасшедшим надо говорить на его языке», – сказал проповедник.
Сам Кураев признался, что пока не делал прививку от COVID-19, но планирует в будущем. При этом он заявил, что в мире есть проблемы посущественнее вакцинации.
«Вместо расширения личного пространства начинается его сужение. Это касается много чего, даже Интернет, который, казалось, был таким замечательным прорывом, следит за мною. Мы видим, что наша жизнь становится прозрачной, мы живем в рентгеновской камере», – заявил он.