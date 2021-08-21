Проповедник РПЦ назвал Шукшину «сумаcшедшей» за слова о чипировании вакциной

«Видите ли, если с людьми, готовыми на таком уровне интерпретировать текущую политику и на этом же уровне вести разговор, ответ хорошо понятен — в Откровении Иоанна Богослова печать ставится на правую руку, а прививку делают — в левую. Значит, ага, это не то. Но это бред на самом деле. И сам аргумент и контраргумент. Но иногда с сумасшедшим надо говорить на его языке», – сказал проповедник.