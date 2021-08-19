Названы самые дорогие направления по России в бархатном сезоне

Россиянам назвали самые дорогие направления внутри страны в предстоящем бархатном сезоне. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

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Отмечалось, что рейтинг составлен на основе данных бронирований жилья туристами в сентябре и октябре 2021 года. Так, в среднем, в начале осени россияне предпочитают отдыхать от двух до семи ночей, на проживание они тратят от 2,7 до девяти тысяч рублей.

Самое дорогое жилье можно найти в поселке Пряжа, республика Карелия. Одна ночь обойдется туристу в девять тысяч рублей. На втором месте Валдай — отдохнуть в Новгородской области можно за восемь тысяч рублей в день. Чуть меньше стоимость проживания на Эльбрусе — одна ночь гостиницы в регионе в среднем обойдется от 7,3 тысячи рублей.

Остановиться на ночь в Осташкове обойдется путешественнику в 5,5 тысячи рублей за ночь, в Истре — 4,7 тысячи рублей, в Узнези — четыре тысячи рублей, в Ялте — 3,5 тысячи рублей. Самые доступные цены оказались в Красной Поляне, Зеленоградске и Москве. Так, день проживания в среднем стоит около трех тысяч рублей.