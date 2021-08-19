В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Синоптик назвала причину потопов в Сочи

News.ru
1 час назад

Угроза затопления Сочи связана с физико-географическим положением города. Об этом «360» заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Синоптик назвала причину потопов в Сочи
Фото: News.ruNews.ru

Ранее в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о возможных смерчах и подъёме уровня воды в реках.

Как отметила Макарова, такой метеопрогноз связан с тем, что над регионом формируется зона неблагоприятной погоды. Также большое влияние на образование осадков оказывают расположенные рядом горы и большая акватория.

Сочи — это опасный район. Регион расположен на побережье, рядом горы. И понятно, что и последствия опасных явлений, возникающих там, могут быть существенны, — пояснила специалист.

Макарова также сообщила, что 20 августа ночью и утром 21 августа в Сочи ожидается ливень, гроза, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На реках также возможен резкий подъём воды до неблагоприятных отметок. Также утром и днём 20 августа на участке Магри — Весёлое могут образоваться смерчи.

Это уже не первое предупреждение, которое выпускают в Сочи этим летом. Накануне в Сочи непогода стала причиной обвала нескольких деревьев. Порывы ветра достигали 24 м/с.

Общество,Марина Макарова,Россия,Сочи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители