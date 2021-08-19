Синоптик назвала причину потопов в Сочи

Угроза затопления Сочи связана с физико-географическим положением города. Об этом «360» заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Ранее в Сочи было объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о возможных смерчах и подъёме уровня воды в реках.

Как отметила Макарова, такой метеопрогноз связан с тем, что над регионом формируется зона неблагоприятной погоды. Также большое влияние на образование осадков оказывают расположенные рядом горы и большая акватория.

Сочи — это опасный район. Регион расположен на побережье, рядом горы. И понятно, что и последствия опасных явлений, возникающих там, могут быть существенны, — пояснила специалист.

Макарова также сообщила, что 20 августа ночью и утром 21 августа в Сочи ожидается ливень, гроза, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. На реках также возможен резкий подъём воды до неблагоприятных отметок. Также утром и днём 20 августа на участке Магри — Весёлое могут образоваться смерчи.