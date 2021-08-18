Доктор наук объяснил неспособность COVID проникнуть через маску

COVID-19 чаще всего распространяется при чихании, кашле и разговоре, но маска способна защитить от передачи инфекции, так как частицы слюны намного больше структуры лицевого защитного средства. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
«Вирус сам по себе не летает на крыльях, а передается преимущественно аэрозольным средством через капли, которые значительно крупнее, чем поры в маске, поэтому эффективность средств индивидуальной защиты не вызывает никаких сомнений, но при условии правильного использования. В большей степени маски и респираторы защищают от зараженного коронавирусом пациента, механически замедляя распространение аэрозоля при кашле, чихании и разговоре», — объяснил URA.RU Сергей Токарев.
Вирусолог, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в разговоре с URA.RU подчеркнул, что маски могут защитить и от других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
«Маска может защитить не только от коронавируса, но и от других респираторных инфекций. Причем эффект будет, если средства защиты носят обе стороны, так как одни не выделяют вирус, другие не заражаются», — добавил он.
Ранее на портале препринтов (исследовательские работы, размещенные авторами в открытом доступе) MedRxiv появились исследования американских ученых. Они опасаются, что штаммом «Дельта» может переболеть более 75% школьников и студентов. Индивидуальные средства защиты могут уменьшить распространение инфекции до 78%.