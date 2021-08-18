Доктор наук объяснил неспособность COVID проникнуть через маску

«Вирус сам по себе не летает на крыльях, а передается преимущественно аэрозольным средством через капли, которые значительно крупнее, чем поры в маске, поэтому эффективность средств индивидуальной защиты не вызывает никаких сомнений, но при условии правильного использования. В большей степени маски и респираторы защищают от зараженного коронавирусом пациента, механически замедляя распространение аэрозоля при кашле, чихании и разговоре», — объяснил URA.RU Сергей Токарев.