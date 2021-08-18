Врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала о самом опасном способе передачи коронавирусной инфекции. По ее словам, при заражении COVID-19 воздушно-капельным путём вирусные частицы мгновенно попадают в глубокие отделы дыхательной системы. Там они начинают размножаться, поэтому такой способ инфицирования считается самым опасным, передает «РИА Новости».

По мнению Малиновской, тяжесть течения коронавируса связана со способом попадания вируса в организм. При этом, наиболее опасным является воздушно-капельный путь передачи заболевания.

Как пояснила Малиновская, люди заражаются COVID-19 двумя основными способами: воздушно-капельным и контактным.

При первом COVID-19 передаётся с частицами слизи из носоглотки или слюной, при втором — во время прямого контакта со слизистыми инфицированного. Например, при поцелуе или если заразившийся чихал в ладони, а затем пожал другому человеку руку.