Вдова Петра Мамонова пожаловалась на угрозы

Актер Петр Мамонов ушел из жизни 15 июля. Все наследство перешло вдове артиста, Ольге, которая теперь лишилась покоя - ей звонят агрессивные незнакомцы и осыпают ее проклятьями и оскорблениями.

Фото: Global Look Press/ Владимир Зайцев Global Look Press/ Владимир Зайцев

Шумиха из-за наследства Петра Мамонова началась уже спустя месяц после смерти. Напомним, что никаких несметных богатств у артиста не было - домик в деревне Ефаново Наро-Фоминского района, в котором он и проживал последние годы вместе с супругой, а еще десятки кошек и собака. Именно из-за питомцев семейства и разгорелся скандал.

Видео дня

Сейчас на участке Петра Мамонова и его вдовы Ольги проживают 19 кошек и одна собака. Актер, по словам Мамоновой, все время приносил в дом этих «божьих тварей» и старался им помочь - лечил, выхаживал. Избавляться от питомцев после смерти мужа Ольга и не думала, она и сама к ним привязалась. Количество кошек всегда только росло, поскольку дачники после летнего сезона каждый год бросают своих хвостатых, а те идут туда, где их кормят.

"Петя то на заправке найдет маленького котенка, то от собак спасет, то под машиной обнаружит, то у магазина... И всех он тащил домой. <...> Некоторых удавалось пристроить. Но у нас всегда жили кошки, иногда около десяти, иногда больше тридцати", - поделилась Ольга с MK.RU.

Клички кошкам давать перестали - они ведь то приходили, то уходили. Прокормить и вылечить 20 животных одной женщине оказалось сложно и тогда Ольга решила обратиться за помощью к зоозащитникам. В дом Мамонова приехали девушки из некоего фонда, привезли с собой сто килограммов корма (этого должно хватить на три месяца), сфотографировали всех животных и разместили в социальных сетях объявление с просьбой помочь котикам. В тот же день Ольга пожалела о том, что вышла на зоозащитников, да еще и оставила свой номер телефона.

"В тот же день на меня посыпались оскорбления, что я наживаюсь на имени своего покойного мужа. Я попросила активистов удалить информацию о нас. <...> ...вчера, практически ночью, мне позвонили какие-то люди с предложением создать в моем доме музей Петра Мамонова. Также просили отдать его стихи – якобы они их продадут и деньги отдадут мне. Но я положила трубку", - рассказала вдова актера.

Теперь вдова Мамонова просит больше не звонить ей и никак не помогать. Коты живут на участке, по ее словам, чувствуют себя вполне нормально, но у активистов другое мнение и останавливаться они не намерены. Одна из них, Екатерина Дмитриева, сообщила журналистам, что большинство хвостатых болеют и нуждаются в помощи ветеринара, к тому же, их надо стерилизовать, чтобы остановить размножение.