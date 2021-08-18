Всероссийская перепись населения начнётся 15 октября

Всероссийская перепись населения (ВПН) пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в Росстате.

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По данным собеседника ТАСС, 16 августа председатель правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. 1608", которым установлены новые сроки проведения мероприятия. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.

Предварительные итоги Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Самостоятельно заполнить переписные листы на портале Госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

В Росстате напомнили, что решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято правительством Российской Федерации летом 2020 года, в условиях пандемии COVID-19. Предложение о проведении переписи в октябре 2021 года, поддержанное президентом России Владимиром Путиным, "позволяет оптимальным образом организовать работу во всех регионах страны", отметили в Росстате. Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.