Пушкина призвала власти РФ спасти афганских женщин

«Россотрудничество» и Министерство иностранных дел РФ должны оказать помощь афганским женщинам, которые были вынуждены остаться в стране после захвата власти «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в беседе с URA.RU заявила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, телеведущая Оксана Пушкина.
«По идее, одна из старейших организаций „Женщины России“ должна была сразу протянуть руку помощи афганским женщинам. У них есть ресурс. Разный. Возможно, „Россотрудничество“ могло бы стать инициатором оказания подобной гуманитарной помощи. Тоже есть ресурс. В конце концов, МИД», — сказала URA.RU Оксана Пушкина.
Она считает, что помощь еще не была оказана, так как Россия не заинтересована в защите прав женской половины населения.
«Положение женщин и их права меньше всего, как мне кажется, сегодня волнует нашу страну. Нам российских женщин негде разместить, когда они спасаются от домашних тиранов. Отвратительно все это», — подчеркнула депутат.
В разговоре с корреспондентом URA.RU председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова отметила, что ее организация готова оказать помощь женщинам Афганистана, если это решение поддержит МИД РФ.
«Будут какие-то коридоры гуманитарные открыты, тогда можно будет подключиться. Этим будет заниматься МИД. Есть политика государства, в первую очередь. Поэтому, я думаю, мы будем согласовывать действия. Мы работаем, сотрудничаем с МИДом. Если будет необходимость, значит будем проводить такую политику», — уточнила председатель Лахова.
URA.RU направило запросы в МИД РФ и «Россотрудничество» с просьбой прокомментировать тему оказания помощи афганским женщинам. На момент публикации новости ответов от представителей ведомств не поступило.
Боевики захватили власть в Афганистане 15 августа. Талибы взяли страну под контроль после вывода из нее американских войск. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не торопится признавать движение «Талибан». Ранее террористическая организация всячески ущемляла права женщин. Им было запрещено выходить на улицу в одиночку, получать образование, их насильно выдавали замуж. Нарушивших данные правила подвергали жестоким публичным наказаниям.