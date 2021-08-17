Пушкина призвала власти РФ спасти афганских женщин

«Россотрудничество» и Министерство иностранных дел РФ должны оказать помощь афганским женщинам, которые были вынуждены остаться в стране после захвата власти «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в беседе с URA.RU заявила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, телеведущая Оксана Пушкина.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По идее, одна из старейших организаций „Женщины России“ должна была сразу протянуть руку помощи афганским женщинам. У них есть ресурс. Разный. Возможно, „Россотрудничество“ могло бы стать инициатором оказания подобной гуманитарной помощи. Тоже есть ресурс. В конце концов, МИД», — сказала URA.RU Оксана Пушкина.

Видео дня

Она считает, что помощь еще не была оказана, так как Россия не заинтересована в защите прав женской половины населения.

«Положение женщин и их права меньше всего, как мне кажется, сегодня волнует нашу страну. Нам российских женщин негде разместить, когда они спасаются от домашних тиранов. Отвратительно все это», — подчеркнула депутат.

В разговоре с корреспондентом URA.RU председатель Союза женщин РФ Екатерина Лахова отметила, что ее организация готова оказать помощь женщинам Афганистана, если это решение поддержит МИД РФ.

«Будут какие-то коридоры гуманитарные открыты, тогда можно будет подключиться. Этим будет заниматься МИД. Есть политика государства, в первую очередь. Поэтому, я думаю, мы будем согласовывать действия. Мы работаем, сотрудничаем с МИДом. Если будет необходимость, значит будем проводить такую политику», — уточнила председатель Лахова.

URA.RU направило запросы в МИД РФ и «Россотрудничество» с просьбой прокомментировать тему оказания помощи афганским женщинам. На момент публикации новости ответов от представителей ведомств не поступило.