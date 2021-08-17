В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Назван формат начала учебного года в российских вузах

Lenta.ru
25 минут назад

Студенты российских вузов приступят к занятиям в новом учебном году в гибридном формате. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий, передает ТАСС.

Назван формат начала учебного года в российских вузах
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что российский союз ректоров не исключает введение обязательного тестирования студентов на коронавирус. На данный момент в вузах привиты около 60 процентов сотрудников, а также порядка 30 процентов студентов.

Ранее в Минобрнауки заявили, что в целях сбора статистики у студентов и сотрудников вузов будут требовать документы о пройденной вакцинации. Кроме того, ректоры ведущих вузов страны на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» (ЕР) поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов.

Общество,Минобрнауки,Единая Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители