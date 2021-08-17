Назван формат начала учебного года в российских вузах

Студенты российских вузов приступят к занятиям в новом учебном году в гибридном формате. Об этом сообщил ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий, передает ТАСС.

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Отмечается, что российский союз ректоров не исключает введение обязательного тестирования студентов на коронавирус. На данный момент в вузах привиты около 60 процентов сотрудников, а также порядка 30 процентов студентов.