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В августе в России должны зарегистрировать вакцину "ЭпиВакКорона-Н"

Реальное время
36 минут назад

В течение августа должна быть зарегистрирована модификационная вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н". Об этом заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

В августе в России зарегистрируют вакцину "ЭпиВакКорона-Н"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы уверены, что в настоящее время регулятор имеет все данные, чтобы принять решение по регистрации вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по двукратной схеме вакцинации в течение августа", — сообщил Максютов в интервью газете "Известия".

Также он напомни, что в начале июля специалисты сдали первый пакет документов в Минздрав России после промежуточного этап клинических испытаний обновленной вакцины.

В начале августа сообщалось, что согласно промежуточным результатам, иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составила 79%. В исследовании эффективности и безопасности вакцины приняли участие 2 999 добровольцев в возрасте от 18 лет (ІII-IV фазы). В испытаниях должны были участвовать 3 тысячи человек, но один участник выбыл из испытаний. 2 253 человека вакцинировали "ЭпиВакКороной, 746 получили плацебо.

Общество,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,газета "Известия",Россия,
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