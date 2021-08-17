В августе в России зарегистрируют вакцину "ЭпиВакКорона-Н"

В течение августа должна быть зарегистрирована модификационная вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н". Об этом заявил гендиректор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.
"Мы уверены, что в настоящее время регулятор имеет все данные, чтобы принять решение по регистрации вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по двукратной схеме вакцинации в течение августа", — сообщил Максютов в интервью газете "Известия".
Также он напомни, что в начале июля специалисты сдали первый пакет документов в Минздрав России после промежуточного этап клинических испытаний обновленной вакцины.
В начале августа сообщалось, что согласно промежуточным результатам, иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составила 79%. В исследовании эффективности и безопасности вакцины приняли участие 2 999 добровольцев в возрасте от 18 лет (ІII-IV фазы). В испытаниях должны были участвовать 3 тысячи человек, но один участник выбыл из испытаний. 2 253 человека вакцинировали "ЭпиВакКороной, 746 получили плацебо.