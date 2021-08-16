Умерла народная артистка России Александра Куликова

Скорбное известие получили многочисленные поклонники известной в республике певицы, народной артистки России и Мордовии Александры Куликовой. Любимая несколькими поколениями зрителей исполнительница скончалась в понедельник на 79-м году жизни.

Фото: Госфилармония Мордовии Госфилармония Мордовии

Об этом сообщила Республиканская госфилармония. Голос Александры Куликовой звучал не только в России и республиках СССР. Ей аплодировала публика ГДР, Чехословакии, Финляндии, Польши, Венгрии, Китая. Она выступала на лучших площадках страны: в Государственном концертном зале "Россия", в концертном зале им. П.И.Чайковского, Колонном зале Дома Союзов, в Доме правительства России. В свое время всесоюзная фирма грамзаписи "Мелодия" выпустила ее диск-гигант под названием "Я люблю свою Россию". Песни в исполнении Александры Куликовой звучали по Всероссийскому радио и телевидению.

- Александра Николаевна всю свою жизнь посвятила музыке. Без песни она не мыслила своей жизни, - рассказали в филармонии. - Александра Николаевна была человеком неординарным, теплым, светлым, душевным и мудрым. Всегда приветливая, охотно помогающая, невероятно энергичная и улыбчивая, любимая и коллегами, и зрителями своими. И до последнего дня она была солисткой Мордовской филармонии, ее гордостью и славой, ее сердцем и душой.

Коллектив филармонии выразил глубокие соболезнования родным и близким певицы. О дате и месте прощания с Александрой Куликовой станет известно позднее.

Справка "РГ"