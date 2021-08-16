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Титов предложил допустить в Россию иностранные вакцины, сертифицированные ВОЗ

ТАССиещё 4
32 минуты назад

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил допустить в страну иностранные вакцины от коронавируса нового типа, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение он высказал в понедельник журналистам в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

Титов предложил допустить в Россию иностранные вакцины
Фото: ТАССТАСС

"Мы все-таки требуем сертификацию иностранных вакцин. У людей должен быть выбор: они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин", - сказал он.

По словам Титова, это официальная международная организация, которой "все верят". "Спутник V" не сертифицирован ВОЗ, но у жителей России должна быть возможность привиться сертифицированными вакцинами, добавил бизнес-омбудсмен.

При этом он отметил, что в России "уже на множестве предприятий большинство людей вакцинированы".

Общество,Политика,Борис Титов,ВОЗ,Россия,
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