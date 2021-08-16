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Двухмесячный ребенок умер после заражения коронавирусом в Тульской области

Газета.Ruиещё 3
56 минут назад

В Тульской области двухмесячный ребенок умер от последствий заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения области.

Двухмесячный ребенок умер после заражения COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители жалоб на самочувствие ребенка не предъявляли, за медицинской помощью накануне не обращались. Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи», — рассказали в региональном минздраве.

Там добавили, что инфекционный процесс имел молниеносное течение.

Отмечается, что это первый в области случай гибели двухмесячного ребенка от коронавируса. Диагноз был поставлен уже после смерти младенца.

Ранее сообщалось, что в Греции от коронавируса умер полностью вакцинированный человек.

Общество,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,Тульская Область,
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