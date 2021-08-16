Двухмесячный ребенок умер после заражения COVID

«После выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители жалоб на самочувствие ребенка не предъявляли, за медицинской помощью накануне не обращались. Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи», — рассказали в региональном минздраве.