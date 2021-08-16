Двухмесячный ребенок умер после заражения COVID

В Тульской области двухмесячный ребенок умер от последствий заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения области.
«После выписки из роддома девочка находилась под патронажным наблюдением. Родители жалоб на самочувствие ребенка не предъявляли, за медицинской помощью накануне не обращались. Смерть была установлена на дому бригадой скорой медицинской помощи», — рассказали в региональном минздраве.
Там добавили, что инфекционный процесс имел молниеносное течение.
Отмечается, что это первый в области случай гибели двухмесячного ребенка от коронавируса. Диагноз был поставлен уже после смерти младенца.
Ранее сообщалось, что в Греции от коронавируса умер полностью вакцинированный человек.