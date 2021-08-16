Россиянам посоветовали после коронавируса больше петь

Улучшить состояние лёгких после перенесённого СOVID-19 можно благодаря усиленному пению. Об этом «Радио 1» заявила заслуженный деятель искусств России, заведующая кафедрой «Сольного и народного пения» Московского государственного института культуры профессор Евгения Зосимова.

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Специалист пояснила, что вибрации, которые создаются при пении, гармонизируют состояние организма и улучшают здоровье. При этом у некоторых людей даже могут проявиться вокальные данные.

Петь надо независимо от того, есть слух или его нет, нравится это окружающим или нет. Пение — это здоровье. Что касается ковида — здесь это всё усугубляется. Если человек перенёс такое заболевание, то надо усиленно петь, — рассказала Зосимова.

Она подчеркнула, что особое влияние на тонус лёгких оказывают народные песни. В них, по словам профессора, есть проверенное веками правильное сочетание гармоник, интервалов и звуков. По сути, народные песни — это звукотерапия, при которой работают все резонаторы: и грудные, и головные.