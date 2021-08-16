Россия снимает ограничения на рейсы в Доминикану и Чехию

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил с 27 августа снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Об этом сообщили журналистам в понедельник в штабе.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию", - говорится в сообщении.
Россия с 27 августа в три раза увеличит число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх - оперативный штаб.
Россия с 27 августа увеличивает число регулярных рейсов на Кипр, в Венгрию, Киргизию и Таджикистан - оперативный штаб.
Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 2 сентября - оперативный штаб.