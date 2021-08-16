В России выявили 20 765 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 20 765 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Из них 1 788 (8,6%) эпизодов протекают без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За последние сутки в России подтверждено 806 смертей, за все время пандемии в стране умерли 171 305 человек. За минувшие 24 часа выписали 15 601 человека, за весь период – 5 899 917.Ранее сообщалось, что США обвинили СМИ, связанные с властями России, Китая и Ирана, в том, что они "подогревали интерес" к теориям заговора о происхождении COVID-19. Как отмечают в министерстве внутренней безопасности США, эти три страны "активизировали усилия по сеянию разногласий в мире".