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Губернатор Воронежской области заявил о желании наградить тех, кто помог пострадавшим при взрыве

Алиса Селезнёва
1 час назад

Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал откликнуться жителей города, которые помогали пострадавшим в результате взрыва автобуса. Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Губернатор Воронежской области заявил о желании наградить тех, кто помог пострадавшим при взрыве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 12 августа на остановке возле «Галереи Чижова» в Воронеже в пассажирском автобусе произошел взрыв. В результате него пострадали 19 человек, двое - погибли. Основной версией произошедшего в СКР считают взрыв баллона для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок.

После трагедии в СМИ были опубликованы рассказы очевидцев, которые отметили, что помощь пострадавшим оказывалась еще до приезда спасателей и скорой помощи. Так, Игорь Пахачев заявил, что ему из автобуса удалось вытащить девочку 11-12 лет, которую зажало сидениями и она «очень сильно кричала». Он также пытался перетянуть ноги пострадавшей, которая позднее скончалась в больнице.

Губернатор региона попросил СМИ и интернет-сообщество о помощи, заявив, что хотел бы наградить тех, кто оказывал помощь раненным при взрыве.

«Уважаемый Игорь, ваш отважный поступок заслуживает награды, и вы ее получите. Позвоните, пожалуйста, в мою приемную по телефонам +7 (473) 255-68-18, 255-27-37, 255-19-45 и оставьте свои контактные данные. Со слов Игоря, были и другие помогавшие в первые минуты трагедии. Большое вам человеческое спасибо. Вас я также прошу откликнуться по указанным номерам», - написал Александр Гусев.

Позднее глава региона отметил, что телефон Игоря Пахачев «нашелся почти мгновенно», но пока продолжаются поиски других людей, которые помогли пострадавшим.

Общество,Александр Гусев,СКР,Воронежская Область,
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