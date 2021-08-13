Центр управления Республикой Башкортостан презентовал лучшие системные решения

В ходе рабочего совещания в Центре управления Республикой Башкортостан с участием главы региона Радия Хабирова и генерального директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского был представлен ряд лучших системных решений по работе с населением. Об этом говорится в пресс-релизе.

Фото: ЦУР Башкортостана ЦУР Башкортостана

Так, высокую оценку получила система по контролю школьного питания, внедренная региональными Минобрнауки и Минцифры. С ее помощью родители через личный кабинет отслеживают меню в школах и оставляют отзывы. Практически на всех сайтах школ республики есть актуальные меню и фото блюд, QR-коды с информацией о поставщиках продуктов, телефоны горячих линий.

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«Особенно меня впечатлила история с качеством школьного питания, когда время и формат подачи питания в школьной столовой стали предметом сквозного мониторинга. Результаты не заставили себя ждать: если в начале года число жалоб на питание было 150, сейчас — пять обращений», - отметил Алексей Гореславский.

Он подчеркнул, что в результате получилось тридцатикратное снижение запросов только за счет обеспечения прозрачности процессов и цифровизации, и пообещал «масштабировать этот опыт».

Башкортостан является одним из первых регионов, начавших системную работу с обратной связью в Интернете. Центр управления республикой открылся в ноябре прошлого года. Глава республики подчеркнул, что «жизнь сама подталкивает переходить на «цифру», особенно в условиях пандемии.

Благодаря успешной работе, ЦУР Башкортостана находится на 1-м месте по количеству сообщений. Если в начале 2021 года фиксировал около 5 000 запросов в месяц, то сейчас их количество возросло втрое. Зонами роста участники встречи обозначили развитие сети пабликов государственных учреждений, а также работу по выстраиванию эффективного межведомственного взаимодействия для решения проблем людей на муниципальном уровне.

«Полагаю, это начало большой совместной работы с нашими коллегами из Москвы — АНО «Диалог», — заметил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Опыт ЦУР показывает, что в совокупности анализ поступающих вопросов и жалоб помогает избежать и предотвратить их появление в будущем. Это открывает дополнительные возможности для органов власти, отмечается в релизе.

Ранее главный врач больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко в прямом эфире в Центре управления регионом Забайкальского края ответил на вопросы о коронавирусе и вакцинации, развеяв ряд мифов. В частности, о том, что место прививки притягивает магниты.