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Губернатор пообещал компенсацию пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже

Алиса Селезнёва
39 минут назад

Пострадавшие от взрыва в маршрутном автобусе в Воронеже получат материальные компенсации. Об этом заявил в соцсети «ВКонтакте» губернатор региона Александр Гусев.

Губернатор пообещал компенсацию пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вечером 12 августа на остановке в Воронеже взорвался автобус. В результате происшествия пострадали 19 человек, одна женщина погибла. Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ).

По словам губернатора Воронежской области, он, узнав о трагедии, прервал свой отпуск и приехал на место ЧП.

«В первую очередь приношу соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибшей и всем, кто пострадал при взрыве», - заявил глава региона.

Он отметил, что обстоятельства трагедии предстоит изучить правоохранительным органам, а с пострадавшими и их родственниками бесплатно будут работать психологи.

«Распорядился выработать механизм оказания не только полноценной медицинской помощи пострадавшим, но и меры материальной компенсации. Ее суммы будут определены позднее», - заявил Александр Гусев.

В качестве основной версии взрыва автобуса в Воронеже следователями рассматривается неисправность технического оборудования.

Общество,Александр Гусев,МВД,
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