«Опасный период»: как будет развиваться ситуация с COVID-19 осенью

«В целом уже большая часть населения встретилась с коронавирусом или была вакцинирована. Нам пока неизвестно, остановит ли это циркуляцию вируса – скорее всего, не остановит. Однако у нас будет иммунная прослойка, которая поможет нам сказать, что пандемия больше не является определяющим фактором нашей жизни.



К пандемии нужно просто привыкнуть. Сейчас у нас есть все возможное: например, доступны вакцины. В дальнейшем кардинально вряд ли что-либо изменится. Сейчас нужно продолжать прививать тех, кто не привился», – сказал он.