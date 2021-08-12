«Опасный период»: как будет развиваться ситуация с COVID-19 осенью

Академик РАН призвал ужесточить контроль за ношением масок в сентябре
В сентябре возможен новый всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщил «Газете.Ru» академик РАН Вадим Покровский. На ситуацию могут повлиять появление новых штаммов и возвращение российских туристов из зарубежных стран. Рост числа больных можно сдержать, нарастив обороты кампании по вакцинации.
В сентябре Россию ждет рост заболеваемости COVID-19 – этому поспособствует конец сезона отпусков, сообщил замдиректора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.
«Самый опасный период – это сентябрь, начало учебного года. Туристы приедут из-за границ и из других регионов, закончится сезон отпусков. Все они заполнят общественный транспорт, будут посещать кафе и рестораны», – пояснил эксперт.
С ним согласен бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
«В сентябре будет подъем. Учитывая, что сейчас дети вернутся в школы, большинство россиян вернется с каникул. И мы с вами получим рост заболеваемости, к сожалению», – заявил он РИА «Новости».
Число больных стабилизируется только к началу зимы, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Только к зиме, вероятно, будет стабилизация. Скорее всего, в середине-конце сентября будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу, те, кто не имеют иммунитета и кто не хочет прививаться, начнут заболевать», – сказал он агентству.
На ситуацию может повлиять и появление новых штаммов коронавируса, добавил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
«Новые штаммы, как правило, обладают неизученными свойствами. Поэтому с учетом их появления точную ситуацию в сентябре предсказать невозможно», – заявил он «Газете.Ru».
Сегодня в 80% случаях россияне болеют дельта-штаммом коронавируса, сообщал телеканалу «Россия-1» замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Исключение составляют несколько регионов, в числе которых Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирует.
Этот штамм входит в список VOI (Variants of Interest), в который ВОЗ вносят варианты SARS-CoV-2, распространяющиеся на все более обширной территории и вызывающие опасения у ученых. В список также входят штаммы: «каппа» (Индия) и «лямбда» (Перу), «альфа» (Великобритания), «бета» (Южная Африка) и «гамма» (Бразилия).
Вместе с тем сдержать новую вспышку заболеваемости в России поможет ужесточение ограничительных мер, полагает Вадим Покровский.
«Маски — довольно эффективная мера защиты. С первого сентября необходимо ужесточить контроль за их ношением. Это поможет стабилизировать ситуацию, к тому же у нас уже есть так называемая иммунная прослойка – это дает дополнительную защиту», – пояснил он.
Стабилизировать ситуацию также поможет ускорение кампании по вакцинации, подчеркнул Лукашев.
«В целом уже большая часть населения встретилась с коронавирусом или была вакцинирована. Нам пока неизвестно, остановит ли это циркуляцию вируса – скорее всего, не остановит. Однако у нас будет иммунная прослойка, которая поможет нам сказать, что пандемия больше не является определяющим фактором нашей жизни.
К пандемии нужно просто привыкнуть. Сейчас у нас есть все возможное: например, доступны вакцины. В дальнейшем кардинально вряд ли что-либо изменится. Сейчас нужно продолжать прививать тех, кто не привился», – сказал он.
Тем временем медики ожидают появление новых, более эффективных препаратов на рынке вакцин. Это также посодействует победе над пандемией.
«Сейчас уже создается назальная вакцина. Иммунитет, который создается на слизистой, может оказаться эффективнее общего, который достигается при вакцинации. Таким образом, мы сможем достичь единичных случаев заболевания, не будет вспышек и не будет существенной смертности от COVID-19», — заключил Покровский.
Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении доклинических испытаний назальной формы «Спутника V». Решается вопрос о финансировании клинических испытаний. Назальная вакцина — второй компонент препарата «Спутник V», который распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость.
«Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно непротивно», — рассказывал РИА «Новости» один из испытателей препарата.