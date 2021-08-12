Синоптик предупредил о «библейском потопе» в Крыму

На востоке Крыма и в Тамани с 21:00 12 августа начнутся ливни. В Керчи за сутки выпадет 343% от месячной нормы осадков, а в Тамани - 370% от месячной нормы, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: ТАСС/Алексей Палившак ТАСС/Алексей Палившак

"Библейский потоп" надвигается на восток Крыма и Тамань! В период с 21:00 четверга до 21:00 13 августа в Тамани выпадет 186 мм за 24 часа, или 370% от нормы августа", - рассказал он.

По словам Тишковца, в Керчи в этот период выпадет 151 мм осадков, или 343% от месячной нормы для августа. "Это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, когда было 88 мм", - отметил он.

Метеоролог предупредил, что в этот период также возможно формирование смерчей над морем.

Он добавил, что пик ливней в Керчи и Тамани придется на период с 09:00 до 15:00 13 августа.

Причина такой непогоды в регионах - образование мезоциклона, отметил Тишковец. "Небольшой, компактный, но очень глубокий и активный. Мезоциклоны образуются, когда сильные изменения скорости и направления ветра с высотой заставляют части нижней атмосферы вращаться в невидимых трубчатых валах", - объяснил он.