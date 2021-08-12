Роскосмос показал фото разлива нефти у Новороссийска

Российские спутники дистанционного зондирования Земли отслеживают ситуацию с разливом нефти у Новороссийска . Об этом говорится в сообщении Роскосмоса , распространенном в четверг.

"Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, где произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Российские спутники дистанционного зондирования Земли активно следят за обстановкой в Новороссийске, где произошел выброс нефти с греческого танкера Minerva Symphony. pic.twitter.com/nia0Fwpz2g — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 12, 2021

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб выброса нефти под Новороссийском, проверить информацию РАН о занижении объемов разлива, а также взять руководству ведомства на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды на месте происшествия.