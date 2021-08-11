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РФПИ предложил Pfizer использовать "Спутник Лайт" в качестве бустерного укола

ТАССиещё 8
39 минут назад

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer использовать вакцину от коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации. Об этом фонд сообщил в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Pfizer предложили использовать «Спутник Лайт» в качестве бустера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рост числа случаев нового штамма ковида в США и Израиле показывает, что вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа. Сегодня РФПИ предлагает Pfizer использовать "Спутник Лайт" в качестве бустерного, третьего укола", - отмечается в сообщении.

РФПИ первым предложил сотрудничество другим производителям вакцин: 23 ноября 2020 года предложение о совместных исследованиях по комбинированию вакцин было сделано Astrazeneca. Сегодня другие производители следуют примеру "Спутника V", исследуя возможности комбинирования разных вакцин, а подобные исследования со "Спутником" проводятся в ряде стран, включая Азербайджан, ОАЭ и Аргентину. Полученные данные подтверждают высокую эффективность и полную безопасность этого подхода. Интерес РФПИ к комбинированному подходу является частью глобальной стратегии фонда, призванной повысить эффективность других вакцин от коронавируса.

Общество,Pfizer,Российский фонд прямых инвестиций,
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