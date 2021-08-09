В Хургаде приземлился первый за шесть лет рейс из Москвы

В египетской Хургаде рано утром в понедельник, 9 августа, приземлился первый после почти шестилетнего перерыва прямой рейс из Москвы. Туристов с Airbus A330 авиакомпании EgyptAir после долгого перерыва тепло встретили в местном аэропорту. Праздник для туристов в этот раз начался уже прямо у трапа самолета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Аэропорт Хургады был украшен воздушными шарами - как и стойки регистрации в московском аэропорту Домодедово, откуда в 5.00 9 августа на курорт вылетел авиалайнер. Прибывающих туристов встречала целая делегация из сотрудников аэропорта, представителей туроператоров и местных властей. Женщинам дарили цветы, всех желающих угощали конфетами.

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В зале получения багажа (кстати, каждый чемодан перед выдачей продезинфицировали) для россиян организовали концерт. Туристам с первого рейса в аэропорту дарили памятные подарки: кепки, футболки и ваучеры на бесплатную экскурсию в Луксор. Перед трансфером всех желающих угощали коктейлями (безалкогольными).Наши тоже не подкачали - многие пускались в пляс прямо в аэропорту, благо музыканты играли знакомые россиянам мелодии, обнимались с местными как с родными, с удовольствием фотографировались.

Регулярные рейсы на курорты Египта возобновились 9 августа 2021 года. Пока рейсы будет выполнять только авиакомпания "Россия" и египетский перевозчик EgyptAir. Первый рейс египетского перевозчика стартовал в 5.00 из московского аэропорта Домодедово. Перед посадкой в самолет у туристов проверяют наличие либо сертификата о вакцинации (обязательно "Спутник V"), либо результаты ПЦР-теста на коронавирус. Эти же документы проверяют по прилету. Кроме того, надо заполнить антиковидную декларацию, в которой ответить на вопросы: были ли у вас контакты с больными коронавирусом, ощущали ли вы недомогание и какие страны посетили за последние 14 дней. Если сертификат о вакцинации не распечатан, сотрудник аэропорта готов считать его со смартфона - достаточно скачать документ с портала Госуслуг.

"Возвращение прямого авиасообщения с курортами Египта - долгожданное событие. Туристы любят отдыхать в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе не только благодаря работающей в курортных отелях системе "Все включено". Многие полюбили Красное море и его невероятные красоты. Старт полета регулярных рейсов - это первый шаг. Мы надеемся, что в ближайшее время будет восстановлено полноформатное авиасообщение с курортами Египта, а также, что полеты будет разрешено выполнять из всех аэропортов, открытых оперштабом для приема международных рейсов", - отметил генеральный директор TUI Россия Тарас Демура.

Допуск на выполнение регулярных рейсов на курорты Египта уже получили авиакомпании "Россия", "Сибирь" (бренд S7), "Северный ветер", "Уральские авиалинии", Azur Air, "Смартавиа", "Аэрофлот" и "Победа". Разрешения на полеты они получат после соответствующего решения оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Полеты в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года после произошедшей катастрофы российского самолета в воздухе над Синайским полуостровом. Авиасообщение с Египтом было возобновлено в 2018 году, но только в столицу страны - Каир. Туры на египетские курорты отправляли на регулярных рейсах с прилетом в Каир.

В июле президент Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты. Также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздержаться от продажи туров.

Первый рейс в Шарм-эш-Шейх прибудет 10 августа. Как рассказали представители туриндустрии, свободных мест на первых отправившихся на Красное море самолетах нет. При этом на самом курорте пока раздолье: по словам отельеров, отели заполнены на 30-40%, по ощущениям туристов - на 10-15%. Все меры безопасности строго соблюдаются: персонал не снимает масок, их, как и санитайзеров, вдоволь на каждом углу. В ресторанах, где "все включено", еду невозможно набрать самостоятельно, ее подают сотрудники ресторана.

До прекращения перелетов Египет занимал второе место по популярности у российских туристов после Турции. Совокупный турпоток в страну составлял около 3 млн человек в год и постоянно увеличивался. В 2014 году в Египте отдохнули 3,1 млн россиян, что на 700 тысяч больше, чем в 2013 году. По оценке представителей турбизнеса, Египет и сейчас одно из самых востребованных направлений. Но без чартеров спрос здесь не вернется к показателям 2015 года, до закрытия страны для российских туристов, считают туроператоры.

Минимум 300 тысяч туристов могли бы реализовать перенесенные туры, поехав отдыхать в Египет в этом году, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Для этого надо увеличить число рейсов и запустить чартеры. Пока согласованные рейсы в Египет не могут удовлетворить спрос и обеспечить выполнение всех обязательств туроператоров, сказал Горин. Кроме того, стоимость туров выше на 10-15 тысяч рублей, чем могла быть с чартерами. Средний чек недельных туров на двоих составляет от 70 тысяч рублей в отели "три звезды", 80-90 тысяч рублей в отели "четыре звезды" и 100-120 тысяч рублей в отели "пять звезд".

По словам египетского гида Саида, очень тяжело было в первые полтора года после разрыва авиасообщения. Затем на курорты хлынули поляки и немцы. "Но они все равно другие, сидят в отеле, в отличие от русских, которые ходят в рестораны и на рынки, ездят на экскурсии (оставляя еще немало денег в Египте. - "РГ"), - говорит Саид, и на глаза его наворачиваются слезы радости. - Мы очень рады, что вы вернулись, не зря же курорт называли раньше Русгада".

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