На озере Неро поставят 14-метровую статую Богородицы

«На острове Рождественский, который находится в километра от берега, от набережной озера Неро, поставить статую Богородицы. То есть мы уже переговорили с нашими великими скульпторами на эту тему. Конечно, это будет общественное обсуждение, до этого ещё далеко, но идея, как мне кажется, очень достойная. Наши оценки показывают, что эта статуя должна быть порядка 14 метров», — рассказал Олег Жаров.